Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашей добросовестной, ответственной и профессиональной работы во многом зависит уровень комфорта в домах жителей Рязанской области, благоустройство населенных пунктов, социальное самочувствие общества в целом.

Сегодня серьезное внимание уделяется решению проблем жилищно-коммунального хозяйства региона, ведется последовательная модернизация инфраструктуры комплекса с тем, чтобы обеспечить людей качественными услугами. В этом направлении предстоит большая работа. Уверен, что хороший кадровый потенциал, современные технологии, которые активно внедряются в отрасли, позволят успешно реализовать важнейшие государственные программы, в числе которых капитальный ремонт многоквартирных домов, обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, надежное тепло-, водо- и энергоснабжение жилищного фонда и организаций социальной сферы.

Активно развивается и сфера бытового обслуживания населения, работники которой стараются учесть все потребности и пожелания людей, обеспечить высокое качество сервиса и индивидуальный подход к каждому человеку. Предприятия торговли региона, значительная доля которых представляет малый бизнес, вносят весомый вклад в продвижение качественной рязанской продукции на продовольственном рынке, обеспечение необходимыми товарами жителей, в том числе в отдаленных населенных пунктах региона.

Уверен, что благодаря большому опыту, стремлению к постоянному совершенствованию профессионального мастерства, предприимчивости вы сможете выполнить все поставленные задачи и в дальнейшем эффективно работать на благо Рязанской области, чтобы сделать жизнь в регионе удобнее и комфортнее. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в осуществлении намеченных планов!»