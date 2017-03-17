Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ в ходе проверки населенных пунктов Клепиковского района выявили, что 31-летний житель села Криуша в своем доме фиктивно поставил на учет 20-летнюю гражданку Республики Таджикистан.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.