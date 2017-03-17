Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля, бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся к числу важнейших сфер жизнеобеспечения региона, вносят неоценимый вклад в развитие экономики Рязанской области. От вашего мастерства зависят тепло и уют в домах, качество жизни, здоровье и настроение земляков.

Поддержка малого и среднего бизнеса, создание условий для предпринимательской активности, формирования конкурентной среды позволили значительно расширить потребительский рынок, увеличить объем товарооборота. В рамках решения проблемы импортозамещения все больше реализуется продуктов с рязанской маркой, проводятся ярмарки выходного дня, действует программа «Забота».

Сегодня вашими усилиями в сфере ЖКХ активно внедряются новые технологии, осваиваются современные принципы работы, улучшается культура обслуживания, что открывает новые перспективы развития отрасли. Совершенствуется программа капремонта домов, продолжается переселение граждан из аварийного жилья.

Спасибо вам за нелегкий, но важный труд, ответственное отношение к делу! Уверен, что ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача будут направлены на обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, создание комфортных условий для жизни в нашем регионе.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, а работа приносит радость и удовлетворение!»