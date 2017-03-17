Инспекторов ДПС ГИБДД районов Рязанской области научили оказывать первую медпомощь

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции получали знания и отрабатывали навыки практических действий при оказании первой медицинской помощи на занятиях в Центре симуляционного обучения Рязанского государственного медицинского университета Минздрава России.

Занятия с инспекторами ДПС стали стартовыми в совместном проекте УМВД России по области и Рязанского медуниверситета. Первыми обучение прошли инспекторы из районов Рязанской области.