Студенты Рязанского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова провели первое занятие с использованием 3D-анатомического терминала

Рязанский медуниверситет приобрел дорогостоящее оборудование. Оно заметно повысит качество подготовки будущих врачей и хирургов. Интерактивный анатомический стол вобрал в себя последние достижения медицины и высоких технологий. У аппарата мощнейшая электронная начинка, позволяющая манипулировать изображением тела человека в 3D-формате.

Летом прошлого года преподаватели университета познакомились с этим терминалом на научной конференции и решили его пробрести для вуза. Ректор РязГМУ Роман Калинин сразу дал установку: оборудование не должно простаивать. Заниматься на нем будут как студенты и ординаторы, так и курсанты факультета дополнительного образования. А еще педагоги и действующие врачи, желающие поставить лечение и диагностику на новый качественный уровень.

Шаг в техническом оснащении рязанского медуниверситета сделан большой. И все же он не означает революции в образовании. Все средства и методики будут дополнять друг друга.