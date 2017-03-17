В Рязанской области поддерживают жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву

Как сообщает министерство социальной защиты населения региона, женщины, готовящиеся стать матерями или ставшие ими, в случае прохождения отцом военной службы по призыву, могут рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки.

Так, единовременное пособие беременной жене со сроком беременности

не менее 180 дней составляет 25 892,45 руб., а ежемесячное пособие на ребенка в размере 11 096,76 руб. выплачивается со дня рождения малыша по достижении им возраста трех лет

в период прохождения отцом службы.

Для получения пособий жители Рязани и области могут воспользоваться Единым порталом предоставления государственных и муниципальных услуг и оформить заявку в электронном виде либо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства не позднее шести месяцев со дня окончания срока военнослужащим военной службы по призыву. За предоставлением ежемесячного пособия на ребенка можно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

За счет средств областного бюджета семьям военнослужащих, проходящих службу по призыву, и семьям курсантов военных профессиональных образовательных организаций производится выплата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере, зависящая

от количества детей в семье и составляющая от 205,99 руб. до 1 065,99 руб.

За назначением пособия следует обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Дополнительную информацию можно получить по единому социальному телефону: 8 (4912) 513-600.