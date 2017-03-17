Областная общественно-политическая газета
20:47 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку В Рязани разыскивают очевидцев ДТП В Рязани женщина угодила под колеса иномарки В Рязани на пешеходном переходе сбили мужчину Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 11:09
Просмотров: 72
Общество
Версия для печати

Житель Рязанской области украл из магазина спиртное

В полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного в Касимове. Она рассказала, что один из посетителей магазина похитил бутылку водки. Мужчина пытался вынести неоплаченное спиртное, спрятав бутылку под куртку, а когда продавец заметила уловку злоумышленника и упрекнула его, мужчина выбежал на улицу.

Полицейские опросили очевидцев, ознакомились с записями камер видеонаблюдения в магазине и составили описание внешности злоумышленника. По этому «портрету» опознали 31-летнего местного жителя. Разыскать и задержать злоумышленника не составило труда.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:04
Выставка работ рязанского живописца открылась в Министерстве обороны РФ
16:03
Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора
15:57
В Рязани житель Йошкар-Олы пытался распространить наркотики
15:56
Молодые рязанцы формируют новый облик родного города
15:46
В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы