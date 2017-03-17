Житель Рязанской области украл из магазина спиртное

В полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного в Касимове. Она рассказала, что один из посетителей магазина похитил бутылку водки. Мужчина пытался вынести неоплаченное спиртное, спрятав бутылку под куртку, а когда продавец заметила уловку злоумышленника и упрекнула его, мужчина выбежал на улицу.

Полицейские опросили очевидцев, ознакомились с записями камер видеонаблюдения в магазине и составили описание внешности злоумышленника. По этому «портрету» опознали 31-летнего местного жителя. Разыскать и задержать злоумышленника не составило труда.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.