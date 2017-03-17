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17.03.2017, 11:33
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Общество
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В Рязанской области проходит рейд «Внимание, дети!»

Сайт УМВД России по области сообщает, что сегодня на дорогах региона проходит рейд ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров.

В настоящее время штраф за несоблюдение правил безопасности во время перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

ГИБДД УМВД России по области обращается к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, внимательно относиться к безопасности своих, как взрослых, так и маленьких пассажиров и не пренебрегать средствами пассивной безопасности.

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