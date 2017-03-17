Сборная Рязанской области успешно выступила на первенстве России по универсальному бою

Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 18-20 лет проходило с 10 по 15 марта в городе Медыни Калужской области. В Соревнованиях приняли участие 188 спортсменов из 40 регионов страны. Юноши боролись за звание лучших в девяти весовых категориях, девушки – в шести.

Сборная Рязанской области завоевала вторые места в командном зачёте в дисциплине «Универсальный бой «Лайт» и в дисциплине «Универсальный бой» (Классика), уступив «золото» команде Свердловской области. В личном зачёте наши спортсмены завоевали 18 медалей, из которых пять «золотых», шесть «серебряных» и семь «бронзовых». Впервые «мастерский» рубеж покорился Денису Китову, Артуру Икаеву, Михаилу Лысенко и Георгию Осипюку. Они стали победителями в «Лайте» соответственно в весовых категориях 75, 80, 90 и свыше 95 килограммов. Вторые места заняли Александр Решетников (до 75 кг), Даниил Епифанцев и мастер спорта России Ярослав Горинский (60, 85). «Бронзовыми» призёрами стали курсанты РВВДКУ Виктор Майоров (85), Мурад Айсаев (85), Александр Алейник (+95).

В дисциплине «Универсальный бой» (Классика) победителем в весовой категории до 85 килограммов стал мастер спорта Александр Абашкин, одержав победу в финале над бойцом из Иркутска С. Этиговым. Отличились и наши юниорки: Полина Коломийцева и Анастасия Назаркина заняли вторые места в весовых категориях до 62 и 70 килограммов соответственно, а Екатерина Васильева завоевала «бронзу» (62). «Серебро» также у Аяса Куджугета (юниоры, 70 кг.). Третьи места заняли Виктор Майоров, Владислав Пшенников и Анар Набиев.

Все спортсмены являются воспитанниками спортшколы «Юпитер» города Рязани.