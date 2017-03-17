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Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 12:25
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Экономика
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В Рязанской области подешевели яблоки и мясо кур, а подорожал картофель

Обзор цен за неделю публикует сайт регионального правительства. По данным Рязаньстата, с 7 по 13 марта в регионе снизились цены на такие социально значимые продовольственные товары, как яблоки – на 4%, мясо кур – на 2%, крупа гречневая-ядрица – на 1,9%, сахар-песок – на 1,4%, мука пшеничная – на 0,8%, молоко – на 0,6%, рис – на 0,5%, говядина – на 0,4%, масло сливочное, вермишель – на 0,1%. Повышение цены зафиксировано на картофель – на 3,9%, капусту белокочанную – на 1,9%, морковь – на 1,4%.

По таким позициям, как свинина, яйцо куриное, масло подсолнечное, пшено, баранина, чай, соль, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, лук репчатый, рыба мороженая цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

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