Рязанские школьники хотят стать нефтяниками

Рязанская школа №43 уже в пятый раз организовала для старшеклассников города, которым предстоит выбор профессии, образовательный форум инновационных проектов «Время твоих возможностей». На этот раз помощником педагогов стала АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», вместе с которым в школе в этом учебном году был открыт для десятиклассников «Роснефтькласс». На форуме собрались ребята из 27 городских школ. Они имели возможность, встретившись с представителями АО, больше узнать о профессиях нефтегазовой отрасли. Преподаватели Рязанского государственного радиотехнического университета рассказали, как готовятся кадры нефтяников.