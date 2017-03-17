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17.03.2017, 12:26
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Общество
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Рязанские школьники хотят стать нефтяниками

Автор фото: Владимир Проказников | Рязанские школьники хотят стать нефтяниками
Фото: Владимир Проказников.

Рязанская школа №43 уже в пятый раз организовала для старшеклассников города, которым предстоит выбор профессии, образовательный форум инновационных проектов «Время твоих возможностей». На этот раз помощником педагогов стала АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», вместе с которым в школе в этом учебном году был открыт для десятиклассников «Роснефтькласс». На форуме собрались ребята из 27 городских школ. Они имели возможность, встретившись с представителями АО, больше узнать о профессиях нефтегазовой отрасли. Преподаватели Рязанского государственного радиотехнического университета рассказали, как готовятся кадры нефтяников.

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