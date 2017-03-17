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17.03.2017, 12:30
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Общество
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В Рязани чествовали лучших представителей коммунальной службы области

Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани чествовали лучших представителей коммунальной службы области
Фото: Дмитрий Осинин.

В отрасли трудится огромное количество рязанцев. Работа эта всегда считалась непростой. Праздник призван выразить уважение к тем людям, без которых мы не представляем современную жизнь.

– Спасибо за понимание того, что от вас зависит хорошее настроение жителей области, их душевное спокойствие и равновесие, – сказал, поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин. – В сочетании социальной направленности, профессионализма, ответственного отношения к делу, заботы о благополучии каждого человека – ключ к дальнейшему успешному развитию отрасли.

С профессиональным праздником участников торжества поздравили депутат областной Думы Татьяна Гусева, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов, глава администрации Рязани Олег Булеков, первый заместитель начальника Государственной инспекции жилищного и строительного надзора области Валерий Бибин, председатель областной организации профсоюза жизнеобеспечения Михаил Тараскин. Многие представители коммунальной службы были отмечены наградами, памятными призами, получили музыкальные подарки.

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