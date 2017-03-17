Областная общественно-политическая газета
20:47 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку В Рязани разыскивают очевидцев ДТП Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздникомВ Рязани женщина угодила под колеса иномарки В Рязани на пешеходном переходе сбили мужчину
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 14:20
Просмотров: 122
Общество
Версия для печати

В Рязанской области ведется подготовка к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В совещании, которое провел сегодня вице-губернатор Сергей Филимонов, приняли участие руководители региональных министерств, администрации Рязани.

Были рассмотрены итоги проведения в 2016 году акции «Бессмертный полк» и вопросы, связанные с ее продолжением в 2017 году. Кроме того, речь шла о других мероприятиях, посвященных Дню Победы. Планируется проведение единых открытых уроков в школах, тематических выставок, фестивалей, олимпиад и викторин в учреждениях образования и культуры.

9 мая 2017 года в рамках народных гуляний в Соборном парке у Рязанского Кремля предполагается разместить стенды с информацией о хронологии и фактах военных лет, о событиях, происходивших в Рязанской области, в 1941-1945 гг. Планируется и демонстрация образцов вооружения и военной техники, инсценировки элементов боев, в том числе воздушных, периода Великой Отечественной войны, работа «полевой кухни», концерты с участием лучших творческих коллективов региона, демонстрация фильмов патриотической тематики.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:04
Выставка работ рязанского живописца открылась в Министерстве обороны РФ
16:03
Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора
15:57
В Рязани житель Йошкар-Олы пытался распространить наркотики
15:56
Молодые рязанцы формируют новый облик родного города
15:46
В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы