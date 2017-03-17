В Рязанской области ведется подготовка к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В совещании, которое провел сегодня вице-губернатор Сергей Филимонов, приняли участие руководители региональных министерств, администрации Рязани.

Были рассмотрены итоги проведения в 2016 году акции «Бессмертный полк» и вопросы, связанные с ее продолжением в 2017 году. Кроме того, речь шла о других мероприятиях, посвященных Дню Победы. Планируется проведение единых открытых уроков в школах, тематических выставок, фестивалей, олимпиад и викторин в учреждениях образования и культуры.

9 мая 2017 года в рамках народных гуляний в Соборном парке у Рязанского Кремля предполагается разместить стенды с информацией о хронологии и фактах военных лет, о событиях, происходивших в Рязанской области, в 1941-1945 гг. Планируется и демонстрация образцов вооружения и военной техники, инсценировки элементов боев, в том числе воздушных, периода Великой Отечественной войны, работа «полевой кухни», концерты с участием лучших творческих коллективов региона, демонстрация фильмов патриотической тематики.

Источник: сайт правительства Рязанской области