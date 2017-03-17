Рязанские баскетболисты проиграли соперникам из приморского «Спартака»

Последний матч регулярного чемпионата России по баскетболу среди клубов Суперлиги «Рязань» сегодня, 17 марта, провела во Владивостоке против идущей на шестой позиции команды «Спартак-Приморье». Занимающие одиннадцатое место гости ничего не могли противопоставить хозяевам. Счет по периодам – 27:14, 20:19, 20:16 и 23:14. В итоге «Рязань» проиграла, но это поражение не помешало нашей дружине в следующей стадии соревнований побороться за пятое место.

Более мотивированными на площадку местного спорткомплекса «Олимпиец» вышли хозяева: победа позволяла им не отдать шестое место ближайшим преследователям – баскетболистам команды «Темп-Сумз УГМК» из Ревды. И с этой задачей хозяева справились.

В составе БК «Рязань» самым результативным оказался Иван Русецкий, набравший семнадцать очков, шестнадцать – на счету Евгения Карпеко, десять набрал Даниил Аксенов.