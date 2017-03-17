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17.03.2017, 14:51
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Общество
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Пенсии и социальные пособия в Рязанской области выплачиваются без задержек и срывов

Рязанское отделение Пенсионного фонда России отчиталось о работе за прошлый год. Об итогах 2016 года и планах на 2017 год на прошедшем сегодня совещании рассказал управляющий отделением Геннадий Пашин. Выступая с основным докладом, руководитель регионального отделения ПФР напомнил, что получателями пенсий в Рязанской области является треть населения, и в 2016 году все положенные по закону пенсионерам выплаты были произведены полностью и своевременно. В 2016 году, как и в предыдущие годы, в регионе не было пенсионеров, чей месячный доход был бы ниже прожиточного минимума (7256 рублей). Тем, у кого могла бы возникнуть такая ситуация, полагалась и полагается федеральная социальная доплата. Вместе с тем, как отметил Геннадий Пашин, обеспеченность рязанских пенсионеров в 2016 году стала несколько ниже, чем в году 2015-м. Объяснение тому простое – с прошлого года индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам.

Что касается способа доставки пенсий, то в последнее время все больше пенсионеров предпочитают получать выплаты через банк, а не на почте. На сегодняшние день таких пенсионеров больше половины. По словам Геннадия Пашина, перечислений пенсий через банк дает рязанскому отделению ПФР существенную экономию средств, поскольку почта взимает за свои услуги плату, а банки – нет.

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