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17.03.2017, 14:53
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Спорт
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Игроки рязанской команды поборются за награды в составе «Локомотива»

Командированные из Ярославля в наш клуб Владислав Гавриков, Рушан Рафиков, Никита Черепанов, Артем Ильенко, а также сын старшего тренера ХК «Рязань» Алексея Коршкова Егор вернулись домой и в составе «Локомотива», ярославского клуба континентальной хоккейной лиги (КХЛ), продолжили борьбу за награды чемпионата России. В пятом матче серии железнодорожники в гостях победили ЦСКА – 2:1. Отличился Гавриков: первая шайба была заброшена после его ювелирного паса, вторую Владислав забил сам. Ярославцы повели в счете – 3:2.

Шестой поединок соперники проведут в Ярославле завтра, 18 марта. Команды играют до четырех побед. В случае успеха «Локомотив» выйдет в следующую стадию турнира. Его соперниками станут армейцы Санкт-Петербурга.

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