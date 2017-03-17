Уровень Оки в Рязани повысился на 7 сантиметров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 7 сантиметров и составил 243 сантиметра от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Ока также повысился на 10 сантиметров и достиг отметки 503 сантиметра.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 315 сантиметров, отмечаются разводья.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 1 сантиметр и составил 212 сантиметров.

На территории Рязанской области подтоплено 2 низководных моста в Скопинском м Старожиловском районах. Ока затопила дорогу у населенных пунктов Коростово и Заокское Рязанского района. Уровень воды над полотном дороги составляет 7 сантиметров, длина подтопленного участка - 35 метров. Имеется объездной путь протяженностью 4 км.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.