В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов

В России чемпионаты по отдельным видам спорта среди профильных вузов Минздрава РФ проводятся уже много лет. Идея включить в календарь российских соревнований еще и дзюдо принадлежит ректору Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, доктору медицинских наук, профессору Роману Калинину. В конце прошлого года Роман Евгеньевич обратился в Минздрав России с предложением провести чемпионат по дзюдо и получил поддержку.

В РязГМУ в прошлом году начал действовать борцовский зал, в котором приступили к тренировкам студенты, занимавшиеся до поступления в университет в секциях самбо и дзюдо. Как только были намечены сроки проведения первого чемпионата России по дзюдо в Рязани, в вуз был приглашен тренер СДЮСШОР «Комета» Александр Москвин. Он собрал в команду ребят и разработал план подготовки к чемпионату. Сегодня на татами выйдут 9 спортсменов из рязанского вуза.

Участников приветствовали инициатор проведения соревнований ректор РязГМУ, профессор Роман Калинин, двукратный серебряный призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Михаил Пуляев, председатель Рязанской областной федерации дзюдо Валерий Чернышов, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев.

Соревнования планируют провести в один день и завершить сегодня, так что скоро мы расскажем о результатах первого чемпионата России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов.