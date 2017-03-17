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17.03.2017, 15:46
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Спорт
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В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов

Автор фото: Вячеслав Астафьев | В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов
Фото: Вячеслав Астафьев.

В России чемпионаты по отдельным видам спорта среди профильных вузов Минздрава РФ проводятся уже много лет. Идея включить в календарь российских соревнований еще и дзюдо принадлежит ректору Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, доктору медицинских наук, профессору Роману Калинину. В конце прошлого года Роман Евгеньевич обратился в Минздрав России с предложением провести чемпионат по дзюдо и получил поддержку.

 В РязГМУ в прошлом году начал действовать борцовский зал, в котором приступили к тренировкам студенты, занимавшиеся до поступления в университет в секциях самбо и дзюдо. Как только были намечены сроки проведения первого чемпионата России по дзюдо в Рязани, в вуз был приглашен тренер СДЮСШОР «Комета» Александр Москвин. Он собрал в команду ребят и разработал план подготовки к чемпионату. Сегодня на татами выйдут 9 спортсменов из рязанского вуза.

Участников приветствовали инициатор проведения соревнований ректор РязГМУ, профессор Роман Калинин, двукратный серебряный призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Михаил Пуляев, председатель Рязанской областной федерации дзюдо Валерий Чернышов, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев.

 Соревнования планируют провести в один день и завершить сегодня, так что скоро мы расскажем о результатах первого чемпионата России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов.

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