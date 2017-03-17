Областная общественно-политическая газета
20:46 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку В Рязани на пешеходном переходе сбили мужчину В Рязани разыскивают очевидцев ДТП В Рязани женщина угодила под колеса иномарки Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 15:56
Просмотров: 100
Общество
Версия для печати

Молодые рязанцы формируют новый облик родного города

В областном центре стартовал II форум «УРБАНиЯ»

Сегодня участники форума приступили к работе по обсуждению основной темы проекта – формированию нового облика Рязани.

Работа форума продолжится до 19 марта на базе оздоровительного лагеря «Исток». В программе – дискуссионные площадки по развитию и благоустройству городского пространства, формированию нового облика Рязани.

Участники форума будут разрабатывать групповые проекты по развитию отдельных зон областного центра; они в неформальной обстановке обсудят свои идеи, инициативы и предложения по формированию нового облика города со специальными гостями проекта – представителями исполнительных органов власти Рязани.

Источник: сайт администрации Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:04
Выставка работ рязанского живописца открылась в Министерстве обороны РФ
16:03
Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора
15:57
В Рязани житель Йошкар-Олы пытался распространить наркотики
15:56
Молодые рязанцы формируют новый облик родного города
15:46
В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы