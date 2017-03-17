Молодые рязанцы формируют новый облик родного города

В областном центре стартовал II форум «УРБАНиЯ»

Сегодня участники форума приступили к работе по обсуждению основной темы проекта – формированию нового облика Рязани.

Работа форума продолжится до 19 марта на базе оздоровительного лагеря «Исток». В программе – дискуссионные площадки по развитию и благоустройству городского пространства, формированию нового облика Рязани.

Участники форума будут разрабатывать групповые проекты по развитию отдельных зон областного центра; они в неформальной обстановке обсудят свои идеи, инициативы и предложения по формированию нового облика города со специальными гостями проекта – представителями исполнительных органов власти Рязани.

Источник: сайт администрации Рязани