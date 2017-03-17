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17.03.2017, 15:57
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Общество
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В Рязани житель Йошкар-Олы пытался распространить наркотики

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера вечером в Рязани наряд патрульно-постовой службы полиции заметил молодого человека, который вел себя странно. Мужчину остановили и выяснили, что он, 24-летний житель города Йошкар-Ола, недавно приехал в Рязань. Парень через интернет нашел себе работу по распространению синтетических наркотиков и уже успел сделать пару «закладок», а после был задержан полицейскими.

В ходе личного досмотра у него обнаружили несколько контейнеров с порошкообразным веществом и полиэтиленовый пакетик с растительной смесью. Всего было изъято более 11 граммов синтетических наркотиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

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