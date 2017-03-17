Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора

Сайт администрации города сообщает, что в ночь с 16 на 17марта в уборке областного центра было занято 57 единиц техники. Мусор и грунтовые наносы вывозили с улиц Семинарской, Горького, Введенской, Кудрявцева, Каширина, Куйбышевского шоссе, Северной окружной дороги. Всего было вывезено 152 кубометра грунтовых наносов.

Сегодня в уборке задействованы 4 трактора, 1 погрузчик, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.