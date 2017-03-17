Областная общественно-политическая газета
20:46 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани разыскивают очевидцев ДТП В Рязани женщина угодила под колеса иномарки В Рязани на пешеходном переходе сбили мужчину Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздникомЖитель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 16:03
Просмотров: 76
Общество
Версия для печати

Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора

Автор фото: Владимир Проказников | Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора
Фото: Владимир Проказников.

Сайт администрации города сообщает, что в ночь с 16 на 17марта в уборке областного центра было занято 57 единиц техники. Мусор и грунтовые наносы вывозили с улиц Семинарской, Горького, Введенской, Кудрявцева, Каширина, Куйбышевского шоссе, Северной окружной дороги. Всего было вывезено 152 кубометра грунтовых наносов.

Сегодня в уборке задействованы 4 трактора, 1 погрузчик, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:04
Выставка работ рязанского живописца открылась в Министерстве обороны РФ
16:03
Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора
15:57
В Рязани житель Йошкар-Олы пытался распространить наркотики
15:56
Молодые рязанцы формируют новый облик родного города
15:46
В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы