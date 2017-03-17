Выставка работ рязанского живописца открылась в Министерстве обороны РФ

Художник, лауреат премии ЦФО I степени Владимир Янаки представил экспозицию «С любовью к Родине». «Мне небезразлична тема искренней любви к родной земле. Поэтому моя выставка – дань уважения солдатам и офицерам», – отметил Владимир Викторович.

В экспозицию вошли 23 произведения, созданные за последние 12 лет. Это сюжетно-жанровые картины, лирические пейзажи с видами Рязанщины и Русского Севера. Военнослужащие высоко оценили выставку, о чем рассказали Янаки после церемонии открытия. Художник рассказал гостям об истории создания картин и подарил на память постеры, буклеты и открытки с репродукциями. Выставка в здании Минобороны проработает до конца апреля.

Владимир Янаки – выпускник Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, член Союза художников России. Обладатель множества наград областного и всероссийского значения. Премию ЦФО живописец получил за цикл «Русский Север».

Владимир Викторович – из семьи военнослужащих. Его прадед – участник Гражданской войны, командир Красной армии, воевавший и погибший на Черноморском побережье. Дед, Владимир Михайлов, – участник Великой Отечественной войны, член экипажа эскадренного миноносца «Гремящий», награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и другими. Бабушка Александра Михайлова – ветеран Великой Отечественной войны, удостоена наградами «За боевые заслуги, «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья». Отец Владимира Янаки – полковник ВДВ, участник миротворческой операции в Косове (в составе сил KFOR) в 2000 – 2001 гг.

Фото из личного архива Владимира Янаки