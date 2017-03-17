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17.03.2017, 16:06
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Общество
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В Сасове Рязанской области началась подготовка к празднованию 140-летия со дня рождения писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя

Дом-музей писателя в селе Матвеевском Сасовского района посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр культуры и туризма Виталий Попов, глава администрации Сасова Евгения Рубцова, первый заместитель главы администрации города по строительству, ЖКХ и благоустройству Сергей Ямщиков, начальник управления культуры и туризма Татьяна Панферова .

Село Матвеевское — родина знаменитого писателя-мариниста А. С. Новикова-Прибоя. Музей является филиалом Сасовского краеведческого музея и располагается в доме, в котором писатель жил с 1877-го по 1899 год. В экспозиции музея находятся уникальные предметы и документы из семейного архива А.С. Новикова-Прибоя. В юбилейные годы писателя в стенах музея проводятся литературные чтения, на которые приезжают родственники, краеведы, поэты, художники и туристы из разных регионов России.

Дом, в котором располагается музей, построен в 1860 г., в 1974 году взят под охрану как памятник федерального значения.

Во время посещения музея региональные и городские руководители побывали на экскурсии, а также пообщались с организатором экспозиции в музее Константином Воронцовым.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы развития как самого музея, так и туристической инфраструктуры этой территории, а также вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя.

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