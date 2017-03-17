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Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 16:12
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Общество
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В УМВД России по Рязанской области отметили 80-летие службы экономической безопасности и противодействия коррупции

По этому поводу в управлении состоялось торжественное собрание, на котором сотрудников службы поздравил Федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Сергей Яковлев, коллеги из следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, прокуратуры, регионального управления ФСБ России, а также представители правительства Рязанской области, областной Думы, администрации Рязани и городской Думы.

В своем выступлении начальник УМВД России по Рязанской области генерал-полковник полиции Николай Пилюгин дал высокую оценку работе сотрудников службы экономической безопасности и противодействия коррупции.

В 2016 году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 74,7 тыс. преступных деяний экономической направленности и 18,6 тыс. коррупционных преступлений. Число выявленных подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере, увеличилось по результатам минувшего года на 21%. На 3,3% больше выявлено преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Размер установленного материального ущерба увеличился на 31,5% и составил почти 43 млрд. рублей.

Результаты оперативно-служебной деятельности, с которыми подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции подошли к 80-летнему юбилею, как нельзя лучше показывают их жизнеспособность и востребованность в системе обеспечения национальной безопасности государства

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