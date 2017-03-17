В Рязани утверждены границы территорий, на которых запрещена розничная торговля алкоголем

В список попали более 600 социальных объектов города

Сайт администрации Рязани сообщает, что утверждены границы территорий, прилегающих к социальным объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Речь идет о территориях вокруг детских, образовательных, спортивных объектов, розничных рынков, мест массового пребывания граждан, медицинских учреждений и объектов военного назначения, за границами которых допускается деятельность организаций по розничной продаже алкогольной продукции.

Для разных объектов установлены свои расстояния. В частности:

Стационарные торговые объекты на которых реализуется в розницу алкоголь должны быть удалены на расстояние не менее 50 метров от детских, образовательных организаций и объектов спорта, не менее чем на - 20 метров от медицинских организаций, объектов военного назначения и вокзалов, не менее чем на 10 метров от розничных рынков.

Стационарные объекты общественного питания, где реализуют в розницу алкоголь, должны быть удалены на расстояние не менее 45 метров от детских, образовательных организаций и объектов спорта, 10 метров от медицинских объектов и розничных рынков, 20 метров от объектов военного назначения и вокзалов.