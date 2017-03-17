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17.03.2017, 16:48
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Власть
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Николай Любимов провел встречу с Митрополитом Рязанским и Михайловским Марком

На состоявшейся сегодня встрече обсуждалось взаимодействие правительства региона и Рязанской митрополии в вопросах укрепления духовно-нравственных ценностей в обществе, воспитания молодежи, реализации совместных социально значимых инициатив и многих других направлениях.

Глава региона Николай Любимов тепло приветствовал Митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

История православной церкви неразрывно связана с историей Рязанского края. В регионе много уникальных монастырей, храмов, которые являются памятниками архитектуры, и в них жители региона черпают духовные силы, – сказал Николай Любимов.

Врио Губернатора выразил надежду на взаимопонимание и тесное конструктивное сотрудничество в совместной работе на благо жителей региона, Рязанской области как одного из центров православия в России.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил, что Рязанская область – регион, где православие имеет особые многовековые традиции, находятся особо почитаемые святыни. Он подчеркнул, что церковь принимает активное участие в решении самых насущных проблем общества, в первую очередь в укреплении его нравственных основ, духовном воспитании подрастающего поколения, сохранении межконфессионального согласия. «Наша задача вместе трудиться для региона, его жителей, созидать, чтобы жизнь стала еще лучше», – цитирует главу Рязанской митрополии сайт регионального правительства.

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