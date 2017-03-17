Областная общественно-политическая газета
20:46 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани женщина угодила под колеса иномарки Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздникомВ Рязани разыскивают очевидцев ДТП В Рязани на пешеходном переходе сбили мужчину
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 17:18
Просмотров: 67
Культура
Версия для печати

В Рязанской области отмечают Навруз

В целях сохранения лучших народных обычаев и гармонизации межнациональных отношений в регионе проходят мероприятия, посвященные Наврузу. По традиции подготовка к нему включает в себя проведение уборки домов и прилегающих территорий, помощь социально незащищенным и больным людям, активное оказание поддержки старшему поколению, угощение праздничными блюдами.

Накануне Навруз был организован для учащихся школ в Центральной детской библиотеке Рязани. Праздничные мероприятия, в том числе выставки народно-прикладного и художественного творчества, концерты, субботники пройдут и в последующие дни. Об этом информирует сайт регионального правительства.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:04
Выставка работ рязанского живописца открылась в Министерстве обороны РФ
16:03
Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора
15:57
В Рязани житель Йошкар-Олы пытался распространить наркотики
15:56
Молодые рязанцы формируют новый облик родного города
15:46
В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы