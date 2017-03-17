В Рязанской области отмечают Навруз

В целях сохранения лучших народных обычаев и гармонизации межнациональных отношений в регионе проходят мероприятия, посвященные Наврузу. По традиции подготовка к нему включает в себя проведение уборки домов и прилегающих территорий, помощь социально незащищенным и больным людям, активное оказание поддержки старшему поколению, угощение праздничными блюдами.

Накануне Навруз был организован для учащихся школ в Центральной детской библиотеке Рязани. Праздничные мероприятия, в том числе выставки народно-прикладного и художественного творчества, концерты, субботники пройдут и в последующие дни. Об этом информирует сайт регионального правительства.