Николай Любимов провел встречу с первым секретарем Рязанского обкома КПРФ Владимиром Федоткиным

На сегодняшней встрече обсуждались вопросы совместной работы правительства области с региональными отделениями политических партий

Николай Любимов отметил, что он, как глава региона, считает необходимым провести рабочие встречи и лично познакомится не только с руководителями министерств и ведомств, но и с лидерами политических партий, которые пользуются поддержкой населения.

Мне важно выслушать Ваше мнение о наиболее важных для рязанцев вопросах. Надеюсь, нам удастся выстроить совместную работу, направленную на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни людей, – сказал Николай Любимов..

Владимир Федоткин отметил, что совместная работа партии и правительства региона послужит на благо интересов жителей Рязанской области. «Мы вносим много законопроектов, ведем разработку социальных программ, работаем с населением», – сказал он. Владимир Федоткин также выразил готовность к диалогу и отметил, что подобные встречи позволят в рабочем режиме обсуждать важные вопросы.

Источник: сайт правительства Рязанской области