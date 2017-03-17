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17.03.2017, 17:32
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Власть
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Глава Рязанского региона Николай Любимов провел встречу с Председателем Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Сергеем Пупковым

17 марта глава Рязанского региона Николай Любимов провел рабочую встречу с Председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергеем Пупковым, на которой обсуждались вопросы совместной работы Правительства области с региональными отделениями политических партий.

Николай Любимов отметил, что одна из важных задач главы региона заключается в том, чтобы учитывать мнение представителей всех политических партий, пользующихся поддержкой населения.

Нам необходимо объединять наши усилия при решении ключевых вопросов социально-экономического развития Рязанской области. Ваши избиратели высказывают Вам пожелания и предложения по улучшению качества жизни в регионе. Хотел бы их выслушать и обсудить совместную работу по важным для региона направлениям, – сказал Николай Любимов.

Сергей Пупков выразил готовность к сотрудничеству и совместному обсуждению наиболее важных для развития области вопросов. Он также отметил, что работа фракции «Справедливая Россия» в Рязанской областной Думе строится конструктивно: «Если мы говорим о развитии нашего региона, то здесь цели у всех парламентских партий общие. По большинству вопросов нам удается находить консенсус со всеми партиями, представленными в законодательном собрании региона».

Источник: сайт правительства Рязанской области

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