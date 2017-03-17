Из 21 медали I чемпионата России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов 7 наград завоевали студенты РязГМУ имени академика И.П. Павлова
Соревнования проводились в спортивном зале СДЮСШОР «Комета». Инициатором проведения чемпионата стал ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова профессор Роман Калинин.
Готовил команду Рязанского университета к соревнованиям тренер СДЮСШОР «Комета» Александр Москвин. По итогам чемпионата семеро рязанских дзюдоистов из девяти выступавших в различных весовых категориях завоевали медали: 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.
Весовая категория до 60 кг:
1. Р.Ф. Садиков (Башкирский Государственный медицинский университет);
2. С.П. Алиев (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова);
3. А.А. Тулуш (Алтайский государственный медицинский университет) и Гагаев А.Ф. (Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко);
Весовая категория до 66 кг:
1. Д.Н. Мишин (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова);
2. Рамазан Камалтдинов (Башкирский Государственный медицинский университет);
3. С.А. Дапыян (Сибирский государственный медицинский университет) и М.О. Магдиев (Дагестанский Государственный Медицинский Университет);
Весовая категория до 73 кг:
1. Ибрагимов Д.И. (Дагестанский Государственный Медицинский Университет);
2. Османов Р.А. (Сибирский государственный медицинский университет);
3. Читаов Р.К. (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова) и Дадаев М.О. (Ростовский государственный медицинский университет);
Весовая категория до 81 кг:
1. Э.С. Фазаев (Казанский государственный медицинский университет);
2. А.А. Горлов (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова);
3. А.Ф. Зиятдинов (Казанский государственный медицинский университет) и К.С. Голобородов (Алтайский государственный медицинский университет);
Весовая категория до 90 кг:
1. А.К. Приходько (Сибирский государственный медицинский университет);
2. Д.К. Сидоров (Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко);
3. В.С. Апарин (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова) и И.И. Кутлугужин (Башкирский Государственный медицинский университет);
Весовая категория до 100 кг:
1. А.Э. Королев (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова);
2. И.Л. Абубакиров (Самарский государственный медицинский университет);
3. А.А. Ооржак (Сибирский государственный медицинский университет) и А.А. Сизов (Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко);
Весовая категория свыше 100 кг:
1. А.К. Мирзоян (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова);
2. П.С. Каревский (Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко);
3. Р.Р. Шарифулин (Сибирский государственный медицинский университет) и Гаджиев И.М. (Дагестанский государственный медицинский университет).