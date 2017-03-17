В Рязанской области событийный и познавательный туризм способствует сохранению культурного наследия в малых городах и селах

Проблемы развития исторических поселений и муниципальных образований, вопросы сохранения материального и нематериального культурного наследия обсуждались на заседании межрегионального «круглого стола» в областной библиотеке имени Горького. Участники «круглого стола», а в их числе представители власти, музейного и экспертного сообществ, рассматривали культурное наследие в малых городах и селах России как ресурс развития территории.

Этот «круглый стол» – первый из шести, которые по инициативе Общественной палаты Российской Федерации пройдут в Рязани до сентября. Дискуссии за «круглым столом» с участием представителей власти и гражданского общества предваряют Культурный форум регионов России, который состоится в сентябре в Москве. Рязань выбрана одной из четырех площадок в России, на которых будут обсуждаться лучшие практики взаимодействия учреждений культуры и общества в интересах развития регионов.

В заседании «круглого стола» приняли участие министр образования области О. Щетинкина, заместитель министра культуры М. Горожанова, секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. В обсуждении заявленных проблем приняла участие секретарь Общественной палаты Владимирской области Н. Юдина.

Выступившие на заседании «круглого стола» участники, поделившись собственным опытом, единодушны в мнении, что сегодня драйвером культурного потенциала территории может выступать и выступает туризм – познавательный, событийный, культурно-исторический. Примеры успешного развития малых городов и сел, привлекательных для туристов в Рязанской области есть. Это Рыбное, Спасск, Ряжск, Шацк, Касимов, Скопин и села на территории этих муниципальных образований. Говорилось не только о достижениях, но и проблемах. Предложения по их преодолению будут направлены в Общественную палату РФ и найдут свое отражение в итоговых документах Культурного форума регионов России.