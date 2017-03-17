Областная общественно-политическая газета
20:46 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздникомЖитель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку В Рязани на пешеходном переходе сбили мужчину В Рязани женщина угодила под колеса иномарки В Рязани разыскивают очевидцев ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 18:32
Просмотров: 80
Общество
Версия для печати

В Рязанской области состоялось торжество, посвященное Дню работника уголовно-исполнительной системы

Участников сегодняшнего торжества поздравил заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. В мероприятии приняли участие руководитель Управления исполнения наказаний ФСИН России по Рязанской области Валерий Семенов, руководитель Академии ФСИН России Александр Крымов, представители областного суда, службы судебных приставов, сотрудники и ветераны УИС региона.

От имени главы региона Николая Любимова собравшихся с профессиональным праздником поздравил заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он подчеркнул, что служба исполнения наказаний является одной из неотъемлемых составляющих правоохранительной системы страны. «Работников уголовно-исполнительной службы Рязанской области отличают профессионализм, честность, высокая ответственность, что позволяет добиваться хороших результатов в решении задач, поставленных перед службой. Уверен, что и в дальнейшем ее коллектив будет работать так же успешно», – сказал Алексей Тюменев. Ряду лучших сотрудников службы заместитель председателя правительства области вручил региональные награды.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:04
Выставка работ рязанского живописца открылась в Министерстве обороны РФ
16:03
Улицы и дороги Рязани убирают от грязи и мусора
15:57
В Рязани житель Йошкар-Олы пытался распространить наркотики
15:56
Молодые рязанцы формируют новый облик родного города
15:46
В спортзале СДЮСШОР «Комета» начался чемпионат России по дзюдо среди медицинских и фармацевтических вузов
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы