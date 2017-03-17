В Рязанской области состоялось торжество, посвященное Дню работника уголовно-исполнительной системы

Участников сегодняшнего торжества поздравил заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. В мероприятии приняли участие руководитель Управления исполнения наказаний ФСИН России по Рязанской области Валерий Семенов, руководитель Академии ФСИН России Александр Крымов, представители областного суда, службы судебных приставов, сотрудники и ветераны УИС региона.

От имени главы региона Николая Любимова собравшихся с профессиональным праздником поздравил заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он подчеркнул, что служба исполнения наказаний является одной из неотъемлемых составляющих правоохранительной системы страны. «Работников уголовно-исполнительной службы Рязанской области отличают профессионализм, честность, высокая ответственность, что позволяет добиваться хороших результатов в решении задач, поставленных перед службой. Уверен, что и в дальнейшем ее коллектив будет работать так же успешно», – сказал Алексей Тюменев. Ряду лучших сотрудников службы заместитель председателя правительства области вручил региональные награды.

Источник: сайт правительства Рязанской области