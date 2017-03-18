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17.03.2017, 23:40
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Власть
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В Рязанской области побывал глава МЧС России Владимир Пучков

Автор фото: Михаил Скрипников | В Рязанской области побывал глава МЧС России Владимир Пучков
Фото: Михаил Скрипников.

Главу ведомства интересовал ход подготовки к паводку. Особенно это касается моментов, когда разлив отрезает от цивилизации населенные пункты. Вертолет министра приземлился в Старожиловском районе. Здесь в результате разлива реки Прони под водой оказался небольшой мост, соединяющий Аристово с деревней Бутырки. Каждый год вода отрезает деревню от «большой земли» на несколько недель. Здесь организована лодочная переправа.

Владимир Пучков, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, представители муниципальных властей и спасатели проделали путь от берега до деревни на УАЗиках.

В деревне Бутырки 26 постоянных жителей. Владимир Пучков пообщался с ними и внимательно выслушал их пожелания. В частности, под особый контроль был взят вопрос обустройства дороги, которую начнут восстанавливать к лету. Федеральному министру показали спасательную технику: пожарный автомобиль, мотопомпу, трактор, которые могут потребоваться на случай весеннего пала травы. Жителям деревни передали несколько ранцевых огнетушителей, а двум местным школьникам, ученикам 9 и 10 классов, министр вручил часы с символикой МЧС.

Владимир Пучков отметил, что группировка противопожарной и спасательной техники на территории региона постоянно увеличивается, совершенствуется система предупреждения и управления в кризисных ситуациях. Широко используются спутниковый мониторинг и беспилотники. В федеральный бюджет заложены средства на дополнительное совершенствование сети пунктов МЧС на местах. Взят на контроль вопрос строительства нового высоководного моста, который позволит не нарушать транспортное сообщение даже в период «большой» воды.

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