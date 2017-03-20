Субботники в Рязани: есть первые результаты

В минувшую субботу санитарной очисткой и благоустройством территории областного центра занимались сотрудники администрации Рязани и волонтеры

Специалисты управления благоустройства города, управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка, управления земельных ресурсов и имущественных отношений, территориального управления – префектуры Советского района убрали улицы Кудрявцева, Горького, Мюнстерская. А группа волонтеров провела субботник на территории Торгового городка.

Участники акции собрали листву, подмели и очистили от земляных наносов и мусора тротуары, произвели опиловку дикорастущей поросли, очистили от рекламных материалов столбы освещения и электропередач, убрали прилотковую часть автомобильных дорог.

Инвентарь для работ предоставила дирекция благоустройства города.

Волонтеры провели санитарную очистку одного из участков городка: собрали мусор, листву, расчистили дорожки.

В планах инициативной группы продолжить работы, и в следующую субботу привести в порядок следующий участок на этой территории, в том числе провести опилку деревьев.

Напомним, весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке областного центра стартовал 15 марта в соответствии с распоряжением главы администрации Рязани Олега Булекова. В работах будут задействованы все муниципальные службы, сотрудники структурных подразделений администрации.

На 25 марта, 8 и 22 апреля запланировано проведение общегородских субботников по уборке территорий. К участию в работах по благоустройству приглашаются все жители города, юридические лица и индивидуальные предприниматели, студенты и школьники учебных заведений.

Источник: сайт администрации Рязани