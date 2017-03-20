Хоккеисты «Рязани» сыграли с … болельщиками

Проведение шоу-матча стало неотъемлемой частью сезона.

«Бело-синий – самый сильный!», - скандируют болельщики на трибунах во время матчей ХК «Рязань». В минувшую субботу эти же самые болельщики поделились отдельно на «Белых» и «Синих» - именно так именовались смешанные команды во время традиционного матча ХК «Рязань» и своих поклонников.

Те, кто пришел в этот день во Дворец спорта «Олимпийский» несмотря на раннее (12.00) начало встречи, получили истинное удовольствие. Те же, кто пожалел время – пусть кусает локти. Ведь они не увидели...

...как команда «Синих» почти громит команду «Белых» - 11:7;

...как на игру не приходит на игру ни одного главного судьи и спасает ситуацию администратор ХК «Рязань» Александр Горбунов и справляется «на отлично»;

...как опытный наставник «Синих» Ольга Седова преподает урок начинающему тренеру «Белых» Владимиру Русину, чей первый опыт во главе смешанной команды оказался неудачным;

...как «косит» под болельщика, потому как очень хочет играть заместитель директора клуба Андрей Кладов, расшифровывается... и все же выходит на площадку;

...опаздывает на комментарий популярный болельщик Пельмень (Сергей Прохоров), но все же составляет привычный дуэт на подобных матчах руководителю пресс-службы ХК «Рязань» Михаилу Солдатову;

...как пресекаются все попытки «развязать драку», потому как на первом месте в этот вечер был хоккей;

...как экспресс-интервью давал Иван Петраков и что он сказал относительно своего будущего в Рязани;

...как исполняли буллиты в перерыве совсем юные воспитанники ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский»;

...как читал скороговорку сам себя удаливший Роман Дубинин;

...как высыпали на лед на последней минуте хоккеисты обеих команд и доигрывали встречу «в полных составах»;

...как танцевали так же ставший традиционным танец под руководством инструктора Ольги Плетневой;

...как вручают приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков Александру Денежкину;

...как раздавали автографы и фотографировались после окончании матча.

Одним словом, жалейте, оставшиеся дома! Впрочем, у вас есть шанс погрузиться в подобную атмосферу позитива и единения команды и болельщиков, но через год.

Источник: сайт ХК "Рязань"