Хоккеисты «Рязани» сыграли с … болельщиками
«Бело-синий – самый сильный!», - скандируют болельщики на трибунах во время матчей ХК «Рязань». В минувшую субботу эти же самые болельщики поделились отдельно на «Белых» и «Синих» - именно так именовались смешанные команды во время традиционного матча ХК «Рязань» и своих поклонников.
Те, кто пришел в этот день во Дворец спорта «Олимпийский» несмотря на раннее (12.00) начало встречи, получили истинное удовольствие. Те же, кто пожалел время – пусть кусает локти. Ведь они не увидели...
...как команда «Синих» почти громит команду «Белых» - 11:7;
...как на игру не приходит на игру ни одного главного судьи и спасает ситуацию администратор ХК «Рязань» Александр Горбунов и справляется «на отлично»;
...как опытный наставник «Синих» Ольга Седова преподает урок начинающему тренеру «Белых» Владимиру Русину, чей первый опыт во главе смешанной команды оказался неудачным;
...как «косит» под болельщика, потому как очень хочет играть заместитель директора клуба Андрей Кладов, расшифровывается... и все же выходит на площадку;
...опаздывает на комментарий популярный болельщик Пельмень (Сергей Прохоров), но все же составляет привычный дуэт на подобных матчах руководителю пресс-службы ХК «Рязань» Михаилу Солдатову;
...как пресекаются все попытки «развязать драку», потому как на первом месте в этот вечер был хоккей;
...как экспресс-интервью давал Иван Петраков и что он сказал относительно своего будущего в Рязани;
...как исполняли буллиты в перерыве совсем юные воспитанники ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский»;
...как читал скороговорку сам себя удаливший Роман Дубинин;
...как высыпали на лед на последней минуте хоккеисты обеих команд и доигрывали встречу «в полных составах»;
...как танцевали так же ставший традиционным танец под руководством инструктора Ольги Плетневой;
...как вручают приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков Александру Денежкину;
...как раздавали автографы и фотографировались после окончании матча.
Одним словом, жалейте, оставшиеся дома! Впрочем, у вас есть шанс погрузиться в подобную атмосферу позитива и единения команды и болельщиков, но через год.
Источник: сайт ХК "Рязань"