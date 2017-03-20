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20.03.2017, 09:13
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Спорт
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Победителем рязанской Ночной хоккейной лиги впервые стал касимовский «Восход СУ-2»

В минувшую пятницу, 17 марта, в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» финишировал рязанский региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночная хоккейная лига (НХЛ) 2016-2017 гг. в Дивизионе «Любители 40+». В турнире приняли участие 16 команд.

В матче за 3-е место рязанский «Автоимпорт» одержал волевую победу с минимальным счетом над земляками из «Динамо» - 2:1 за счет «бронзовой» шайбы своего лучшего бомбардира Игоря Власова.

Шайбы забросили: 14:00 - Калинин (Морсаков, 0:1, бол.). 21:35 - Шаталов (Гуров, Власов, 1:1). 45:04 - Власов (Борисов, Пудеев, 2:1) .

Финальный матч между касимовским «Восходом СУ-2» и рязанской «Империей» с точностью до 100% повторил своего «бронзового» предшественника и принес волевую победу с тем же самым счетом 2:1 касимовцам и первый титул победителя регионального этапа НХЛ в истории команды.

Шайбы забросили: 2:46 - Тишкин (Пронин, Данилов, 1:0). 6:27 - Баранов (1:1). 59:18 - Залеснов (Султанаев, 1:2).

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард победителей-касимовцев Сергей Баранов, набравший 69 (44 + 25) очков. У его партнера по тройке нападения Эдуарда Султанаева – 57 (31 + 26) очков. Замкнул тройку Игорь Власов («Автоимпорт») – 45 (24 + 21) очков.

Источник информации: сайт news-sports62.ru

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