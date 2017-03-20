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20.03.2017, 09:28
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Общество
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Жительница Рязанской области обокрала пенсионерку

В полицию обратилась 57-летняя жительница деревни Инкино Касимовского района, которая рассказала, что у нее дома из куртки, висящей в прихожей, пропали 5 тысяч рублей. Пенсионерка собиралась в магазин за продуктами, положила в карман куртки пятитысячную банкноту, а когда вышла из дома, заметила отсутствие денег.

Стражи правопорядка опросили жителей соседних домов и выяснили, что утром по деревне проходила незнакомка. Она под разными предлогами обращалась к жителям и пыталась зайти в их дома. В разговоре с полицейскими пострадавшая вспомнила, что накануне пропажи она не заперла входную дверь. Женщина была в доме, недалеко от входа, но ничего не слышала.

Получив от жителей деревни описание внешности незнакомки, полицейские узнали в ней 44-летнюю жительницу соседней деревни. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Разыскав женщину, сотрудники полиции установили, что она причастна к краже. Выяснилось, что злоумышленница, обходя дома, случайно обнаружила, что дверь одного жилища открыта, и, незаметно проникнув в прихожую, обшарила куртку и нашла деньги. Часть похищенного изъяли.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

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