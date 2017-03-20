В Рязани пьяный парень совершил ДТП и скрылся с места происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла в субботу в 12.30 в Рязани у д.70 по улице Свободы. Автомобиль «Лада Приора» столкнулся с припаркованным автомобилем «ВАЗ-2110» и скрылся с места ДТП. Через 20 минут на улице Семинарской автомобиль задержали.

За рулем транспортного средства оказалась 18-летняя девушка без водительского удостоверения и в состоянии опьянения. При выяснении обстоятельств удалось установить, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился 25-летний молодой человек. Именно он совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего за руль села его спутница.

При освидетельствовании на состоянии опьянения алкотестер показал более 0,6 промилле на литр выдыхаемого воздуха у обоих водителей.

Девушка в соответствии с ч.3 ст.12.8 КоАП РФ привлечена к административному аресту сроком на 10 суток.

Водитель привлечен к ответственности сразу по нескольким статьям. За оставление места ДТП, участником которого он является (ч.2 12.27 КоАП РФ), ему грозит лишение права управления автомобилем на срок от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток. За употребление спиртного после совершения ДТП (ч.3 12.27) ему придется выплатить штраф 30 000 рублей. За это нарушение также предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 12 до 18 месяцев. За то, что передал управление автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, ему также грозит штраф 30 000 рублей.

Автомобиль отправлен на эвакуаторе на штрафстоянку.