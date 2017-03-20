В Рязани отпраздновали третью годовщину присоединения Крыма к России

Праздник «Наша весна» прошел 18 марта на площади Победы. Народные гуляния и митинг-концерт, организованные по инициативе Общественной палаты Рязанской области, собрали около пяти тысяч человек – представителей областной и городской власти, политических партий, предприятий и организаций, студентов и горожан.

На площади работало множество интерактивных площадок, организованных учреждениями дополнительного образования города, региональными отделениями политических партий, общественными организациями. Здесь можно было пройти викторину на знание истории Крыма, отправить поздравительную открытку крымчанам, потренироваться в сдаче норм ГТО, написать письмо в будущее, проверить свои знания правил дорожного движения, сфотографироваться с байкерами мотоклуба «Ночные волки» и многое другое. Особенно активными участниками всех забав были юные рязанцы.

Наталья Шипилова пришла на праздник вместе с детьми – Сашей и Настей.

– Я рада, что такие праздники организуют в Рязани, чтобы люди могли прийти с семьями, интересно провести время. Здесь рязанцы могут выразить свою радость по поводу того, что Крым вошел в состав России. Наша страна стала больше, жители Крыма рады, значит, и нам хорошо. Мы уже успели сделать оригами, потянули канат, прыгали в длину, поиграли в настольный теннис, сложили карту России из кубиков, дочка сделала тряпичную куклу, – рассказала Наталья.

Познакомиться с работой развлекательных площадок и пообщаться с рязанцами на площадь Победы пришел и временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

На митинге-концерте, которым продолжился праздник, с приветствием выступила секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

– Для нас этот день – день исторической справедливости, важный день нашей отечественной истории. 18 марта стало днем национальной гордости России, днем демонстрации наших сил, достоинства и величия, – обратилась к горожанам Наталья Гришина.

С годовщиной присоединения Крымского полуострова к России со сцены рязанцев поздравили также сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Владимир Юдин и руководитель штаба волонтерского движения области Надежда Погребняк. Лучшие артисты и творческие коллективы города выступили с патриотическими песнями, рязанские поэты прочитали свои стихи, посвященные Крыму и Севастополю.