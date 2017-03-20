Областная общественно-политическая газета
22:17 МСК
Понедельник
20 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани пьяный парень совершил ДТП и скрылся с места происшествия В Рязани отпраздновали третью годовщину присоединения Крыма к России За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 110 ДТП В Рязанской области иномарка столкнулась с «Ладой» Жительница Рязанской области обокрала пенсионерку
Главная страница / Новости Рязани и области
20.03.2017, 10:41
Просмотров: 194
Происшествия
Версия для печати

Два человека погибли в ДТП в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, в воскресенье в первом часу ночи в Александро-Невском районе 29-летний житель Тамбовской области, двигаясь на автомобиле «Киа» со стороны столицы в направлении Тамбова, не справился с управлением автомобиля. Машину вынесло на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада-Ларгус». После этого с иномаркой столкнулся двигающийся за ней автомобиль «Рено-Логан».

В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей «Киа» и «Лада-Ларгус» от полученных травм скончались на месте. Травмы также получила женщина-пассажир отечественного автомобиля.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:13
Рязанцы попробовали блюда сумаляк и халим на празднике Навруз
16:50
Рязанских журналистов зовут в «Рублевую зону»
16:38
За выходные в Рязанской области выявили 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции
16:38
В Рязани в четырех торговых центрах открылись мини-отделения почтовой связи
16:29
В Рязанской области определены самые «молочные» хозяйства
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы