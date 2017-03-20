Два человека погибли в ДТП в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, в воскресенье в первом часу ночи в Александро-Невском районе 29-летний житель Тамбовской области, двигаясь на автомобиле «Киа» со стороны столицы в направлении Тамбова, не справился с управлением автомобиля. Машину вынесло на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада-Ларгус». После этого с иномаркой столкнулся двигающийся за ней автомобиль «Рено-Логан».

В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей «Киа» и «Лада-Ларгус» от полученных травм скончались на месте. Травмы также получила женщина-пассажир отечественного автомобиля.