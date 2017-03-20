Уровень воды в Оке в Рязани понизился на 5 сантиметров

Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает сайт главного управления МЧС России по области.

В Рязанской области паводок проходит спокойно. За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 5 сантиметров и составил 237 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке также понизился на 3 сантиметра и достиг отметки 505 сантиметров.

Также на Оке, но в районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 2 сантиметра, общий уровень составил 325 сантиметров.

На территории Касимова уровень воды поднялся на 59 сантиметров и составил 351 сантиметр, отмечается густой ледоход.

В районе поселка Елатьма уровень воды в сутки прибавился на 17 сантиметров и составил 233 сантиметра.

На Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 293 сантиметра, отмечается редкий ледоход.

На Проне в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 213 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды прибавился на 1 сантиметр и составил 310 сантиметров.

На Ранове у села Троица уровень воды прибавился на 15 сантиметров и составил 442 сантиметра.

На Верде в черте Скопин вода прибыла на 1 сантиметр, уровень составил 145 сантиметров.

На территории Рязанской области подтоплено 2 низководных моста - на территории Скопинского и Старожиловского районов.

В Рязанском районе в результате подъема воды в Оке произошло подтопление низководного участка дороги у населенных пунктов Коростово и Заокское. Уровень воды над полотном дороги составляет 25 сантиметров, длина подтопленного участка составляет 97 метров. Имеется объездной путь протяженностью 4 км.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.