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20.03.2017, 11:49
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Рязанских «зацеперов» накажут по закону

Государственная Дума приняла в третьем заключительном чтении проект федерального закона, который устанавливает ответственность за хулиганство на транспорте

Как сообщил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законом вводится уголовная ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования (метро, электрички, трамваи и т.д.). Наказание предусмотрено в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 5 лет. Если хулиганство совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то наказание ужесточается. Штраф составит 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а срок лишения свободы в качестве максимального наказания за хулиганство увеличен до 7 лет. Если хулиганство совершено с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщает сайт Госдумы, законом устанавливается уголовная ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Речь идет о хулиганстве, которое совершается вне транспортного средства. Под «статью» подпадают и действия так называемых «зацеперов», а также хулиганов, ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов, либо забрасывающих камнями поезда или другие транспортные средства. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

По словам Крашенинникова, закон лишит транспортных хулиганов возможности уходить от ответственности за противоправные действия, угрожающие безопасности пассажиров и работе транспорта.

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