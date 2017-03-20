Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел встречу с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николаем Овсиенко

Во время состоявшейся сегодня встречи заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко отметил, что прибыл в Рязанскую область по поручению полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова. Во время беседы шла речь о взаимодействии по ряду вопросов социально-экономического развития региона, поддержке в реализации госпрограмм в сфере внутреннего туризма.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко подчеркнул: Рязанская область – одно из самых привлекательных мест с точки зрения туризма не только для жителей ЦФО, но и для всех граждан России. В регионе есть что показать, и есть, чему поучиться.

Он выразил уверенность, что туристическая сфера Рязанской области будет активно развиваться.

По словам врио губернатора Николая Любимова, федеральная поддержка крайне важна для Рязанской области. «Я благодарен за внимание к региону, которое А.Д. Беглов и Вы оказываете нам, – сказал Николай Любимов. – Мы активно взаимодействуем с различными федеральными структурами, выполняем свои обязательства и рассчитываем, что поддержка сохранится и в дальнейшем». Врио Губернатора подчеркнул, что туристический потенциал Рязанской области еще не в полной мере реализован, поэтому впереди предстоит большая работа.

Мы сделаем все, чтобы Рязанский регион стал еще более привлекательным для туристов, более комфортным для людей, которые в нем живут, – отметил Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области