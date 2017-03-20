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Главная страница / Новости Рязани и области
20.03.2017, 12:54
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Экономика
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10 тонн картофеля и 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий продали на ярмарках выходного дня в Рязани

Как сообщает сайт правительства области, в субботу на пяти площадках областного центра прошли ярмарки выходного дня. На 322 торговых местах торговали 200 товаропроизводителей. На ярмарках реализовали около 9,3 тонны мяса, мясной продукции и колбасных изделий, 16,4 тонны молока и молочных продуктов, около 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 10 тонн картофеля, 3 тонны овощей и 12,1 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 25 марта.

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