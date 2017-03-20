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20.03.2017, 13:04
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Общество
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Штраф в 600 тысяч рублей назначил суд бывшему начальнику районного миграционного пункта УФМС России по Рязанской области за взяточничество

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что вынесен приговор бывшему начальнику миграционного пункта УФМС России по Рязанской области в Чучковском районе Любови Замешаевой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) – 3 эпизода, ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка) – 2 эпизода.

Установлено, что с марта по май прошлого года Замешаева неоднократно за взятки оформляла документы иностранным гражданам о приеме в гражданство Российской Федерации и выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации без обязательного личного участия заявителей. Общая сумма взяток составила 55 тысяч рублей.

Приговором Шиловского районного суда Замешаевой назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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