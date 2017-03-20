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20.03.2017, 13:11
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Общество
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В Рязани задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске за нападение на полицейского

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские установили местонахождение и задержали гражданина Республики Азербайджан. 31-летний мужчина разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Вечером 29 августа 2016 года в Московском районе Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили двух нетрезвых мужчин. По дороге в отдел полиции один из мужчин два раза ударил полицейского по лицу и бросился бежать, однако его задержали.

Как выяснилось, нападавший без регистрации проживал на территории региона, не работал. В связи с инцидентом Московский МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудил соответствующее уголовное дело. Но подозреваемый, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, после чего был объявлен в розыск.

Установить местонахождение преступника оказалось непросто. Пользуясь родственными связями и обширными знакомствами, мужчина часто менял адреса проживания в Рязани и выезжал в другие города.

Стражи правопорядка выяснили, что разыскиваемый недавно поселился в Рязани в съемной квартире на улице Интернациональной. Дверь жилища, расположенного на первом этаже дома, полицейским открыли родственники мужчины и сообщили, что он с ними не проживает. Беглеца обнаружили прячущимся в подвальном помещении квартиры. Его задержали.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.

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