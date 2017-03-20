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Главная страница / Новости Рязани и области
20.03.2017, 13:12
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Спорт
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Спортсмены из Рязанской области завоевали 11 медалей первенства мира по джиу-джитсу

Как сообщает сайт правительства области, первенство мира по джиу-джитсу проходило с 17 по 19 марта в Афинах. В нем приняли участие спортсмены в возрасте до 21 года из 44 стран. В составе сборной России за награды боролись юниоры из Рязанской области – представители спортшкол «Юпитер» города Рязани, «Витязь» (село Поляны Рязанского района), «Витязь» (города Кораблино), «Евпатий Коловрат» (города Спасск-Рязанский).

По итогам состязаний в своих весовых и возрастных категориях в разделе «Файтинг» (поединки) серебряную медаль завоевал Александр Олейников (тренер – Сергей Мальцев), бронзовые – Маргарита Якушкина и Дмитрий Тарелкин (спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России Александра Кудинова) и Руслан Паршутин (наставники – заслуженный тренер России Олег Бушменков и Сергей Борискин).

В разделе «Не-ваза» (борьба в партере) «серебра» удостоены Ульяна Ветренко (тренер – Сергей Мальцев), Валерия Фокина (тренер – Антон Коровин) и Маргарита Якушкина (наставник – заслуженный тренер России Александр Кудинов), «бронза» у Алены Чубаровой (наставник – заслуженный тренер России Александр Кудинов), Дмитрия Сиротина (тренеры – Михаил Левин и Сергей Кочетков), Валентина Самохина (тренеры – Сергей Мальцев и Сергей Кочетков) и Александра Лобанова (тренер – Дмитрий Курбатов).

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