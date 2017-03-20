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20.03.2017, 13:17
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Власть
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел встречу с заслуженным художником РФ Никасом Сафроновым

На встрече, которая состоялась 19 марта, обсуждалась реализация в регионе совместных проектов в культурно-образовательной сфере.

Глава Рязанского региона Николай Любимов приветствовал Никаса Сафронова и отметил, что готов оказать содействие в организации творческих проектов художника: «Мы всегда рады видеть Вас на Рязанской земле, надеюсь, что вы примете активное участие в культурной жизни региона. Предлагаю организовать в Рязани Вашу персональную выставку. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту идею осуществить».

Никас Сафронов поблагодарил за теплый прием и отметил, что уже подготовил ряд предложений по сотрудничеству с правительством области: «Я с удовольствием приму Ваше приглашение по организации выставки. Кроме того, в планах – провести мастер-классы, творческие встречи, больше работать с молодежью, которая хочет реализовать свой потенциал». Художник также подчеркнул, что теперь будет часто бывать на Рязанской земле. «Постараюсь вложить в регион как можно больше своих творческих ресурсов, – отметил Никас Сафронов. – Это честь для любого человека – проявить себя и поделиться опытом с молодым поколением».

Источник: сайт правительства Рязанской области

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