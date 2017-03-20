В Рязанской области борются с палами травы

Сайт главного управления МЧС России по области сообщает, что с начала года огнеборцы ликвидировали уже 17 палов. Общая площадь загорания составила более 6 тысяч гектаров. Всего в тушении участвовало 58 человек Государственной противопожарной службы, привлекалось 17 единиц техники.

В этом году палы начались раньше обычного, первый случай был зарегистрирован 10 марта. Наибольшее количество загораний - 11 - зарегистрировано в Рязани. Среди муниципальных районов больше всего загораний в Рыбновском районе – 4 загорания.

Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает: за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы, мусора, разведении костров нарушители будут привлечены к административной ответственности.