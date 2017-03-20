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Главная страница / Новости Рязани и области
20.03.2017, 13:35
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Общество
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В Рязани на 23 участках дорог ликвидировали ямы

С 16 по 20 марта в областном центре специалисты ликвидировали ямы на 23 участках дорог на общей площади около 1072 кв.м. Об этом сообщает сайт администрации города. Ежедневно работы проводили до 14 бригад управления благоустройства города.

В частности, за четыре дня ямы ликвидировали на участках улиц Песоченской, Дачной, Большой, Княжье Поле, Строителей, Быстрецкой, Московскому шоссе, Горького, Черновицкой, Северному и Южному переулкам, Юбилейной, Маяковского, Затинной, Попова, Кудрявцева, Павлова, проезд Машиностроителей, Соборной площади, Есенина (дублер), Сысоевской, на участках автодорог на поселок Карцево, от ул. Черновицкой до ТЭЦ.

На тех участках дорожной сети, где применить асфальтобетонную смесь невозможно, выбоины засыпали щебнем. Такие работы проведены на улицах Княжье Поле, площади Свободы и участке автодороги от ул. Промышленной до ул. Прижелезнодорожной на общей площади более 163 кв.м.

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